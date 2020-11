Rui Jorge confia em Daniel Bragança

O médio Daniel Bragança voltou a ser chamado pela Seleção Nacional Sub-21 para os próximos jogos no apuramento para o Europeu. O Selecionador Nacional sub-21 fez a antevisão à tripla jornada de qualificação para o Europeu da categoria.

Após a divulgação da convocatória para os jogos dos sub-21 frente às seleções da Bielorrússia, do Chipre e dos Países Baixos, o Selecionador Nacional Rui Jorge respondeu às perguntas que foram enviadas remotamente pelos jornalistas (como tem sido habitual desde a existência da pandemida de COVID-19).

Questionado sobre a coincidência de cumprir 10 anos à frente da Equipa das Quinas após esta tripla jornada, o tecnico português não escondeu a satisfação por esta longevidade: “Não é habitual, nem a nível de seleções, esta longevidade. É um percurso que me tem orgulhado, que me tem dado muito prazer, o qual eu e a minha equipa técnica temos feito por merecer. O facto de nós, sistematicamente, nos sentirmos motivados e procurarmos evoluir permite-nos também ter a confiança das pessoas que dirigem a Federação Portuguesa de Futebol. Estamos orgulhosos por isso, gostaria muito de poder celebrar esse número com o apuramento e com o primeiro lugar, mas o trabalho será igual até esse dia e no futuro também. Enquanto aqui estiver a ideia será sempre a mesma: contribuir positivamente para elevar o nome do futebol português e do jogador português.”