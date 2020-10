PS de Santarém aplaude descida das portagens da A13 e A23

O presidente da Federação Distrital de Santarém do PS, Hugo Costa, aplaudiu a descida das portagens na A13 e A23, decidida no Conselho de Ministros na quinta-feira do dia 29 de outubro e que vai ao encontro do que estava previsto no Programa do Governo.

“A descida nas portagens é o cumprir de um compromisso eleitoral do PS. Trata-se de uma medida fundamental para as empresas e famílias da nossa região. É um fator de competitividade e de coesão territorial”, sublinhou Hugo Costa.

O acesso a esta redução é automático e universal, através de identificador eletrónico. O modelo de descontos prevê uma redução de 25 por cento para os veículos de classe 1 e 2, desde o oitavo dia de utilização num mês.

Está ainda previsto o aumento do desconto para veículos de transporte de mercadorias. O atual desconto de 30 por cento durante o dia e 50 por cento durante a noite sobe, respetivamente, para 35 e 55 por cento.

Pela primeira vez alarga-se este último regime de desconto ao transporte de passageiros para incentivar o uso do transporte coletivo.