Encontro Internacional de Negócios do Ribatejo em formato online de 2 a 6 de novembro: NERSANT Business já conta com 809 reuniões virtuais agendadas

É já durante a próxima semana que a NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém vai realizar o NERSANT Business 2020 – Encontro Internacional de Negócios que assume este ano, pela primeira vez, caráter online. Até ao momento estão agendadas 809 reuniões virtuais entre as empresas portuguesas e os importadores estrangeiros participantes.

De 2 a 6 de novembro, a NERSANT vai levar a efeito a edição pioneira do NERSANT Business – Encontro Internacional de Negócios em formato online. Transportado para a esfera virtual, o NERSANT Business realizar-se-á através de uma plataforma de matchmaking, onde empresas portuguesas definem o seu perfil comercial e produtos e serviços apresentados e onde importadores estrangeiros de diversos países apresentam os produtos e serviços que procuram.

Ao longo das últimas semanas, os participantes – nacionais e internacionais – têm navegado pela plataforma e consultado os perfis comerciais das empresas a fim de encontrar potenciais parceiros ou clientes internacionais. Verificada a convergência de interesses, os participantes podem enviar solicitações de reunião que podem, ou não, ser aceites.

Deste trabalho de prospeção online, resultou já o agendamento de 809 reuniões virtuais, que vão decorrer na próxima semana com o objetivo de alavancar os negócios internacionais das empresas participantes. O evento conta, à data, com a participação de 92 empresas nacionais e 88 importadores de 42 mercados internacionais de todo o mundo.

Alemanha, Arábia Saudita, Austrália, Bélgica, Bósnia, Brasil, Bulgária, Cabo Verde, Camarões, Canadá China, Colômbia, Coreia do Sul, Croácia, Emirados Árabes Unidos, Eslovénia, Estados Unidos da América, Finlândia, França, Gana, Hungria, India, Irlanda, Macedónia do Norte, Malásia, Marrocos, Omã, Países Baixos, Paraguai, Peru, Polónia, Qatar, República Checa, República Dominicana, Roménia, Rússia, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sérvia, Suíça, Ucrânia e Vietname são os 42 mercados internacionais presentes. Entre as categorias de produtos mais procurados estão as áreas Alimentar e bebidas; Artigos para a casa; Mobiliário e decoração; Pedras naturais e ornamentais; Materiais de construção; Equipamentos para hotelaria; Metalomecânica; Máquinas e equipamentos; Novas tecnologias; e Equipamentos eletrónicos.

De referir que o NERSANT Business 2020 é uma ação no âmbito do projeto Negócios no Mundo, sendo que as empresas elegíveis terão acesso a cofinanciado de 50%, no âmbito do COMPETE / PT2020.