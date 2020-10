Covid-19: Regras definidas para acesso aos cemitérios

O Jornal O ALMEIRINENSE sabe que estão definidas as regras de acesso aos cemitérios do concelho e há várias restrições para o acesso a estes locais no próximo fim de semana, quando visita os túmulos para rezar pelos que morreram.



Ficou definido que há uma ocupação máxima em função da área do cemitério (uma pessoa por cada 20 metros quadrados); É obrigatório o uso de máscara e desinfetar as mãos à entrada e saída do cemitério; Manter o distanciamento físico de segurança, de pelo menos dois metros (não pessoas do mesmo agregado) quer no interior, que no exterior do cemitério; Proibir partilha de objetos comunitários como baldes, regadores e vassouras; Se possível entrada e saída independente; Encerrar as instalações sanitárias.

A Conferência Episcopal Portuguesa pediu às autarquias e juntas de freguesia que mantivessem os cemitérios abertos, ainda que com “medidas suplementares de protecção”.



Recorde-se que entre as 00h00 do dia 30 outubro e as 23h59 do dia 3 novembro não será permitido circular entre concelhos.