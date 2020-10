NERSANT incentiva digitalização e negócios das empresas com nova feira online

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém vai realizar entre os dias 1 de novembro e 6 de janeiro de 2021, uma nova feira online, onde as empresas da região podem criar um perfil comercial, apresentar os seus produtos e serviços e concretizar negócios. A iniciativa pretende apoiar as empresas da região nos seus processos de digitalização, bem como alavancar os negócios das mesmas. Os associados da NERSANT podem participar gratuitamente.

Muitas empresas viram, nos últimos meses, o seu volume de negócios reduzido devido à crise pandémica Covid-19, quer por terem sido obrigados a fechar, quer pelo cancelamento de encomendas. Sendo que muitos dos negócios da região não estavam, à data, preparados para as vendas online, a NERSANT criou um portal de feiras online – www.feiras.nersant.pt – onde tem vindo a realizar certames digitais que apoiam as empresas no seu processo de digitalização, ao mesmo tempo que apoiam a realização de negócios.

O portal, onde já foram dinamizados cinco certames empresariais – quatro setoriais e um de caráter generalista – registou já mais de 10 mil visitas e diversas encomendas às empresas em exposição. O sucesso do evento ditou a continuidade da iniciativa da NERSANT, com a associação a agendar mais uma feira digital. O Ribatejo Market Place – Mercado de Oportunidades realiza-se entre os dias 1 de novembro e 6 de janeiro de 2021 e vai ser promovido, à semelhança dos anteriores eventos, junto de uma base empresarial de mais de 20 mil contactos nacionais e internacionais.

No seu perfil comercial cada empresa poderá apresentar-se, bem como colocar um conjunto de produtos e / ou serviços. O acesso ao portal é livre e sem necessidade de registo, pelo que qualquer pessoa poderá visitar o perfil da empresa e solicitar encomendas. Os negócios são realizados diretamente entre comprador e vendedor, sem qualquer intervenção da NERSANT.

Neste momento, a NERSANT está a recolher intenções de participação das empresas da região. Os interessados em participar devem registar interesse no portal das feiras online. As empresas associadas da NERSANT com quotização regularizada não têm qualquer custo de participação.

Para mais informações ou esclarecimentos está disponível o Departamento de Associativismo, Marketing e Eventos da Associação através dos contactos dame@nersant.pt ou 249 839 500.