Em mais um fim de semana desportivo, o Benfica do Ribatejo foi a única equipa do concelho a vencer mesmo depois de ter mudado de treinador com a saída de Afonso Santos.



No Campeonato de Portugal, na Série F, o U. Almeirim perdeu 1-0 fora com Pêro Pinheiro.

Na 1.ª Distrital da AF Santarém, o Fazendense não foi além de um empate em Alcanena.

Na 2.ª Distrital, o Benfica do Ribatejo ganhou, em casa, por 3-1 com o Samora e o Fazendense B 2 – Forense 5.