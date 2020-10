Reunião Magna da RUTIS em Almeirim e prémio INATEL

A RUTIS (Associação Rede de Universidades da Terceira Idade) realizou no passado dia 14 de Outubro a sua Reunião Magna no cineteatro de Almeirim. Estiveram presentes na cidade mais de 40 representantes de universidades seniores de vários pontos do país que debateram, entre outros assuntos, o funcionamento destes projetos em tempos conturbados, de pandemia e de incertezas. A grande maioria dos presentes mostrou a sua apreensão com o fecho de algumas universidades seniores (25%), a diminuição de alunos e salientou a importância da continuidade do projeto para a saúde mental dos seniores que o compõem. A reunião foi transmitida online para todo o país.

A reunião magna incluiu ainda uma palestra sobre “Formação à distância” e a entrega do Prémio RUTIS 2020 ao Instituto Português da Juventude e do Desporto, que foi recebido pela sua vice-presidente, Dra. Sónia Paixão.

A RUTIS, que ainda no dia anterior (13 de outubro) tinha recebido o prémio nacional de “Envelhecimento Ativo” por parte da Fundação INATEL, apelou a todos que fizessem os possíveis por manterem as universidades abertas de forma a que os seniores possam continuar a desenvolver algumas atividades, mantendo-se ativos e estimulados cognitivamente.