Otimize o desempenho da sua empresa com o Move PME

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém está a implementar nas empresas um projeto que pretende otimizar o seu desempenho. O aumento da produtividade, da capacidade competitiva e a introdução de processos de mudança e inovação pode agora ser realizado através de um programa de consultoria e formação financiado a 90%.

Trata-se do Move PME – Modernizar, Otimizar, Valorizar Empresas, que pretende, através da atribuição de um consultor / mentor a cada empresa participante, efetuar um diagnóstico base à empresa e trabalhar na implementação de um plano de ação com vista à sua reorganização e melhoria. Este plano de ação orientado para a mudança tem em vista o aumento da competitividade e produtividade e é complementado com formação teórica ao empresário e recursos humanos, por forma a que a empresa se transforme na melhor versão de si própria.

Os empresários interessados em integrar este processo de inovação, podem fazê-lo em diversas áreas temáticas. O Move PME tem disponíveis diversas tipologias de participação, tendo em conta os objetivos dos empresários participantes. Organização e Gestão; Implementação de Sistemas de Gestão (Qualidade, Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho, Inovação, entre outros), Internacionalização; Capitalizar: otimização de recursos financeiros; Economia digital; Indústria 4.0; e Gestão Estratégica são as áreas através das quais as empresas se podem renovar.

De momento, o programa consultoria e formação da NERSANT foi adaptado às novas formas de aprendizagem à distância. Já é possível a participação online quer nas sessões de formação, quer nas reuniões de consultoria. O programa é desenvolvido pela NERSANT em parceria com a AIP/CE – Associação Industrial Portuguesa/Confederação Empresarial, sendo financiado a 90% pelo Compete 2020 / Portugal 2020.

Os interessados em conhecer melhor este projeto podem consultar o portal da associação empresarial, em www.nersant.pt, ou solicitar mais esclarecimentos junto do Departamento de Formação e Qualificação da NERSANT através dos contactos dfq@nersant.pt ou 249 839 500.