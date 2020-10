Águas do Ribatejo desinfeta e inspeciona reservatórios

A ÁGUAS DO RIBATEJO inicia na terça-feira, 6 de outubro, o plano de limpeza, higienização e desinfeção de todos os reservatórios de armazenamento de água nos concelhos de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Coruche, Salvaterra de Magos e Torres Novas. As intervenções prolongam-se até dezembro com ações diárias ao longo de mais de dois meses.



A operação envolve brigadas da AR e de empresa especializada e inicia-se no concelho de Coruche na terça-feira dia 6 de outubro.

As equipas técnicas e operacionais irão percorrer todos os municípios com um plano de ação preparado para minimizar o impacto junto dos clientes e consumidores reduzindo ao mínimo as falhas no abastecimento. A limpeza e higienização permitirá também ações de inspeção ao interior dos reservatórios de abastecimento de água para monitorizar o estado das infraestruturas.



A ÁGUAS DO RIBATEJO frisa a importância das operações de limpeza e

higienização dos reservatórios para manter a qualidade e a segurança no

abastecimento. A empresa intermunicipal apela à compreensão dos clientes e consumidores para os constrangimentos e as imprescindíveis suspensões temporárias do abastecimento em alguns locais.A AR irá emitir e distribuir avisos sempre que preveja a necessidade de suspender ou condicionar o abastecimento de água às populações.