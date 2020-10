Previsões: Almeirim pode atingir 8,3% de desemprego

Com os dados disponíveis no momento, e não esperando que novas limitações da atividade económica, tais como aquelas que sucederam em março deste ano, tenham lugar, prevê-se que a taxa de desemprego global possa atingir os 10,2% no final do ano. Neste estudo, o concelho de Almeirim surge com 8,3% de taxa desemprego futuro.

Destaque para as Regiões do Algarve, Lisboa e do Norte, onde a tendência negativa no emprego deverá ser mais evidente, atingindo mesmo a fasquia dos 11,4% na região do Algarve. Lisboa e Norte deverão chegar aos 10,7% e 10,4%, respetivamente. Em contrapartida, no Alentejo e na Região Centro a taxa de desemprego não deverá ultrapassar a barreira dos 10%, sempre abaixo da média nacional mas ainda assim um valor muito elevado face à realidade anterior.

O modelo aponta para que, na performance por concelho, em termos de desemprego, ocorra uma grande dispersão durante 2020.

A NOVA Information Management School (NOVA IMS), da Universidade Nova de Lisboa, e a COTEC Portugal, passam a disponibilizar um conjunto de previsões mensais para a taxa de desemprego em Portugal, através do dashboard COVID-19 Insights. Estas previsões encontram-se desagregadas por Regiões (NUTS II) e por Concelhos.

“É de destacar o carácter inovador desta investigação, na medida em que esta é a primeira vez que se constroem previsões mensais para a taxa de desemprego para todos os concelhos de Portugal continental”, nota Pedro Simões Coelho, professor catedrático da NOVA IMS e um dos coordenadores do projeto. “Este modelo de previsão do desemprego permite alargar o dashboard COVID-19 Insights passando a incluir variáveis económicas e sociais”, afirma Jorge Portugal, Director-Geral da COTEC Portugal.