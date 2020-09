RUTIS E IPDJ vão apresentar Portal Nacional de Desporto Sénior

A direção da Associação Rede de Universidades da Terceira Idade (RUTIS) e a direção do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) vão realizar esta terça dia 29 de setembro, dia do desporto sénior, a apresentação do Portal Nacional de Desporto Sénior. A apresentação vai decorrer no Salão Nobre da Câmara Municipal de Almeirim às 11 da manhã.

O evento vai contar com comunicados de Pedro Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Almeirim e de Vitor Pataco, Presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude, as apresentações do Portal por Luís Jacob, Presidente da RUTIS e dos dois parceiros do portal: a Câmara Municipal de Almeirim, por Paulo Caetano, vereador do desporto da Câmara Municipal e a Escola Superior de Desporto de Rio Maior, por Hugo Louro. O final do evento vai contar com a delegação regional do IPDJ a fazer a entrega do Kit “Desporto Sénior ao Lar de Santo António” para a Santa Casa da Misericórdia de Almeirim.

Segundo a RUTIS, o evento foi criado devido à Semana Europeia do Desporto, que decorre desde o dia 23 de setembro e dura até ao dia 30 e admite que “o desporto contribui de maneira significativa para o desenvolvimento pessoal e social, para a saúde, qualidade de vida e bem-estar dos cidadãos europeus, constituindo-se como um meio privilegiado para promover os valores que suportam o modelo de desenvolvimento social europeu, contribuindo para reforçar a cidadania em toda a Europa e a inclusão dos cidadãos enquanto membros da sociedade de pleno direito”.

O site do portal, segundo a RUTIS, vai ser “o ponto de encontro” de projetos dedicados ao exercício físico para os adultos e apresenta uma fonte de notícias, conhecimentos e curiosidades e eventos sobre a área.

Mariana Cortez