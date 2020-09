MovAlmeirim desafia comerciantes para o S.Martinho

A Associação Comercial de Empresarial do Concelho de Almeirim (MovAlmeirim) voltou a lançar um desafio aos seus associados, os comerciantes do concelho de Almeirim.

De forma a embelezar um pouco as ruas e montras das lojas de todo o concelho de Almeirim e atrair também a atenção dos transeuntes para os espaços comerciais, a MovAlmeirim desafiou todos os seus associados a decorarem as suas montras durante a quadra comemorativa do S. Martinho, celebrado no dia 11 de novembro. E o mote é esse mesmo, “S. Martinho, castanhas e vinho”. As montras irão ter esta decoração alusiva à época de 1 a 15 de novembro, não inviabilizando, no entanto, um maior período de tempo.

“Apesar de não lançarmos concurso, nem oferecermos prémios de vencedor, será interessante embelezarmos os espaços comerciais e a nossa terra e, em contrapartida, oferecemos a divulgação das montras e dos nomes das casas comerciais, nas redes sociais e na comunicação social local, funcionando tal divulgação como publicidade, contando também com o jornal “O Almeirinense” como parceiro para esta iniciativa” salientou Helena Fidalgo, presidente de direção da Associação.

A mesma fonte admite que: “Ainda, até ao final de 2020, a MovAlmeirim tem outras iniciativas preparadas para os seus associados, de forma a ajudar na divulgação do comércio local e apoiar também a economia local, neste período difícil que atravessamos devido à pandemia que assolou o nosso país e que nos tem dificultado a vida a todos, sejamos nós comerciantes, empresários ou particulares. Uma das iniciativas que temos quase pronta para colocar à disposição dos nossos associados, resultará também numa ajuda em termos monetários aos seus clientes”.