José Miguel Rodrigues conquista ‘triplete’ no Campeonato Regional de Sub14 em ténis

Singulares, pares masculinos e pares mistos. O tenista da Associação 20kms de Almeirim, José Miguel Rodrigues, conquistou todos os titulos regionais de Sub14 em disputa.



Em singulares, o tenista de Almeirim bateu na final Vasco Ramos, do Clube Ténis das Caldas da Rainha, pelos parciais de 6/4 e 6/4, depois de ter ultrapassado Mallachy Waddington, também das Caldas da Rainha, David Carreira, do CT Santarém e Guilherme Silva, de Torres Novas.

Ainda nos singulares, Martim Salvador cedeu apenas nas meias-finais, frente a Vasco Ramos, por duplo 6/2, depois de ter ultrapassado Valentim Ataide, do Entroncamento e Dinis Correia, de Torres Novas.



Em pares, José Miguel Rodrigues ao lado de Martim Salvador, também a representar a Associação 20kms de Almeirim, venceram na final Vasco Ramos e Diogo Santos, do CIT Leiria, por 6/3 e 6/4, conquistando assim o titulo masculino de duplas.



Com esta conquista, José Miguel Rodrigues renova o titulo de pares conquistado o ano passado. Em pares mistos, o tenista de Almeirim e Mariana Parracho, da União Desportiva da Batalha, venceram Vasco Ramos e Patricia Gui, também das Caldas da Rainha, por duplo 6/4. Ainda de Almeirim, Martim Salvador e Sofia Kudryanska, do CLAC Entroncamento, cederam na 2ª ronda, por 6/2 e 6/1, frente a Bruna Monteiro e Guilherme Silva.



A Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim volta assim a registar um campeão regional individual de Sub14, quatro anos depois da vitória de Martinho Cruz.



O Campeonato Regional de Sub14 decorreu entre os dias 12 e 20 de setembro, no Clube Ténis de Torres Novas, comemorando os 20 anos da Associação de Ténis de Leiria.



Este ano, o Ténis Almeirim soma já campeões regionais individuais em Sub14, Sub16 e Veteranos.