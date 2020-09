Almeirinenses descontentes com facturas da água

Tem sido muitas as manifestações de desagrado dos habitantes de Almeirim com a facturas das Águas do Ribatejo. Nas redes sociais, nos últimos dias, surgiram vários casos de almeirinenses que ficaram surpreendidos com os valores a pagar: Há casos de valores três ou quatro vezes superiores ao facturado antes do Covid-19.



Os maiores consumos durante o confinamento e a ausência de contagem por parte da empresa pode justificar estes valores mais altos.



Há um grupo de pessoas que está a organizar-se para fazer chegar à Empresa Águas do Ribatejo e à Câmara Municipal de Almeirim o descontentamento por esta situação.



O Jornal O ALMEIRINENSE procura da Empresa Águas do Ribatejo mais esclarecimentos.



Mais de 10% dos consumidores domésticos de Almeirim, entre janeiro e setembro, aumentaram o consumo na ordem dos 40% durante estes últimos meses, quando comparado com 2019.