GNR recupera mais de 650 metros de cobre e 1200 de fita gota a gota

No final do mês de agosto, a GNR de Almeirim recuperou mais de 650 metros de cobre e 1200 metros de fita de rega gota a gota.



Pelo que O ALMEIRINENSE apurou, o material foi encontrado no acampamento na zona industrial e existiam mesmo ligações ilegais à EDP.



O material foi entregue aos proprietários um dia depois do roubo em Marianos.