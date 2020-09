Tigres jogam manutenção à porta fechada

A equipa sénior do HC Tigres inicia no dia 5 setembro a participação na “liguilha” de manutenção na 1ª Divisão do melhor campeonato do mundo.



O primeiro jogo é no Pavilhão Alfredo Bento Calado e à porta fechada devido à Covid-19. O desafio começa pelas 18h e é frente ao Famalicence AC.



O jogo terá transmissão em direto nas plataformas digitais da Federação e do clube.