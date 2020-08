João Simões sofre queda grave

João Simões sofreu uma queda grave de bicicleta quando seguia de Almeirim para a Nazaré e fracturou o colo do fémur.



Pelo que O ALMEIRINENSE apurou, o acidente aconteceu na Ribeira de Santarém na estrada de pedra. A presença de restos de uva e tomate na estrada poderão justificar a queda do antigo cabo dos forcados do Aposento da Moita e proprietário do Restaurante o Toucinho.



João Simões já foi operado e está agora a inicar a recuperação.



Foto: Farpas Blogue