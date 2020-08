Três almeirinenses detidos em investigação da GNR

O Comando Territorial de Santarém, através do Posto Territorial de Almeirim e do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Santarém, deteve no dia 13 de agosto, três homens de 20, 36 e 61 anos, por tráfico de estupefacientes, em Almeirim.

No decorrer de uma investigação relacionada com tráfico de estupefacientes que durava há cerca de uma semana, os militares da Guarda deram cumprimento a um mandado de busca domiciliária à residência dos suspeitos, tendo apreendido o seguinte material:

· Vinte e cinco plantas de cannabis com mais de dois metros de altura;

· Diversos produtos ligados ao cultivo de cannabis;

· Seis balanças de precisão;

· Três Armas Brancas;

– Uma Carabina Viciada no numero de Serie;

– Uma Carabina Cal .22;

– Uma Espingarda Caçadeira Cal. 16;

– Dezoito Cartuxos Cal 16;

– Um Carregador com Dezassete Munições Cal. 7.62;

– Trinta e um Frascos de Acondicionamento e Embalamento de Estupefáciente;

– Um Aparelho de Secagem para plantas.

A ação contou com o reforço do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) de Santarém e do Pelotão de Apoio e Serviços do Comando de Santarém.

Os suspeitos vão ser presentes ao Tribunal Judicial de Almeirim para aplicação de medidas de coação.