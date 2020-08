Gana, Costa do Marfim e Vietname são os próximos mercados a abordar pela NERSANT

As restrições à circulação de pessoas causadas pela pandemia Covid-19 têm registado fortes impactos na economia mundial. Neste sentido, e com o objetivo de dar continuidade aos processos de internacionalização das empresas, a NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, está a organizar diversas missões empresariais virtuais. Gana, Costa de Marfim e Vietname são os próximos mercados a abordar, com apoio de 50% das despesas elegíveis.

A pandemia Covid-19 surpreendeu as economias mundiais, pelo que as empresas têm sentido necessidade de inovar e de se reinventar para sobreviver aos constrangimentos causados pelo vírus. Um dos constrangimentos associados à pandemia foi o fecho de fronteiras e as restrições à circulação de pessoas, numa altura em que, mais do que nunca, as exportações têm de estar no topo das prioridades das empresas.

Com o objetivo de apoiar as empresas da região a dar continuidade ou até iniciar processos de internacionalização nos diversos mercados externos, também a NERSANT se reinventou, passando para um novo modelo “virtual” as missões empresariais calendarizadas para o segundo semestre de 2020.

Com esta nova modalidade de missão empresarial, a NERSANT pretende criar oportunidades de negócio e parceria para as empresas, com custos mais reduzidos e sem a necessidade de, pelo menos numa primeira fase, realizar uma deslocação física aos mercados.

Neste sentido, as tradicionais reuniões presenciais passam a ser online, a partir dos escritórios das empresas ou das instalações da NERSANT, permitindo às empresas reunir com compradores, importadores e distribuidores, sem sair do seu próprio escritório. Os serviços a prestar pela NERSANT visam proceder ao correto agendamento de reuniões online, fazendo coincidir os interesses dos diversos intervenientes.

Na presente data, estão já calendarizadas três missões empresariais virtuais. Uma primeira ao mercado do Gana, entre os dias 21 e 25 de setembro, outra à Costa do Marfim, de 19 a 23 de outubro e uma terceira ao Vietname, de 16 a 20 de novembro, todas elas financiadas a 50%.

Até ao final do ano, está ainda calendarizado o NERSANT Business, evento que tem trazido centenas de empresários de diversos mercados à região. Este ano, também o Encontro de Negócios vai ser realizado de forma virtual, estando agendado entre os dias 02 e 06 de novembro.

Os interessados em participar nas missões empresariais virtuais da NERSANT ou no NERSANT Business, deverão preencher o formulário de pedido de mais informações / pré-adesão disponível no portal da associação em www.nersant.pt. Para mais informações, está disponível o Departamento de Apoio Técnico, Inovação e Competitividade da NERSANT através dos contactos datic@nersant.pt ou 249 839 500.