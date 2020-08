Sopa da Pedra e Caralhotas já são certificadas

A Sopa da Pedra e as Caralhotas de Almeirim (pão pequeno cozido no forno a lenha) já são certificadas em Portugal. O processo das duas especialidades típicas do concelho foi analisado pelo Ministério da Agricultura que aprovou o pedido.

A certificação já está a ser analisada na Comissão Europeia, que deverá concluir o processo no próximo ano.

Para Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim, “esta certificação é não só fundamental para manter a tradição da Sopa da Pedra e das Caralhotas, mas também garante a quem vai experimentar estas duas especialidades, o possa fazer com a certeza de que são verdadeiras, e assim criar condições para que tenham cada vez mais valor acrescentado”.

Com a aprovação da União Europeia, A Sopa da Pedra será o segundo produto no país com o reconhecimento de especialidade tradicional garantida (ETG). Já as Caralhotas receberam a Indicação Geográfica Protegida. Almeirim será então um dos concelhos com mais produtos certificados.