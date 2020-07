Amianto: Protocolo aprovado

O executivo municipal aprovou, por unanimidade, o protocolo com o Ministério da Educação que vai permitir à Câmara fazer obra de retirada de fibrocimento na Escola Secundária.



O Presidente e tendo em conta que a ESMA não é gerida pela Câmara era necessário um protocolo com o Ministério da Educação de forma a que este autorize a Câmara a avançar com esta obra há muito esperada. O projeto já está a avançar e Pedro Ribeiro quer ainda lançar esta obra em agosto.

A concretizar-se serão perto de mais 400 mil euros, totalizando um milhão de euros só para retirar o fibrocimento das escolas do concelho. Com estas intervenções todas as escolas do concelho ficam sem fibrocimento.