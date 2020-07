Pedro Bento vai ao Everest sem sair de Portugal

Este ano, e tendo em conta a situação de pandemia, Pedro Bento tem um novo desafio, desta vez apenas em Portugal, O Bakonbike Everesting. Já que não pode ir ao Nepal, vem o Nepal ele.

O Everesting segundo as palavras dos seus criadores é “Surpreendentemente simples, mas brutalmente difícil, Everesting é o mais difícil desafio de escalada do mundo”.

Consiste em escolher uma subida, em qualquer lugar do mundo, e fazer repetições completas em uma única atividade até subir 8.848m – a altura equivalente ao Monte Everest.



As regras são as seguintes:

1.º Subir os 8 848m;

2.º Deve ser realizada em uma única tentativa (sem dormir no meio), mas podemos ter intervalos para refeições, etc;

3.º Subir sempre a mesma subida, no meu caso (Manteigas- Torre).

No entanto, e para tornar este desafio ainda mais difícil, Pedro Bento vai iniciar em Almeirim no dia 27 de julho, na mesma bicicleta que levou de Portugal ao Nepal em 2019.

“A 29 de julho será o grande desafio, onde realizarei O EVERESTING pedalando na vertente de Manteigas até à Torre pelo menos sete vezes, acumulando 8848m de acumulado vertical, em apenas um dia”, descreve.

A 30 de julho irá iniciar o regresso a Almeirim tendo a chegada prevista para dia 31 de Julho.

Resumindo:

750kms em apenas 5 dias; 8848 metros de subida em apenas um dia (altitude do Everest, a montanha mais alta do mundo) Mais de 10 mil metros de acumulado no total dos 5 dias

O grande objetivo será a angariação de verbas no valor de 1000€, que serão distribuídos da seguinte forma:

50% para juntar ao valor angariado na venda das agendas com o objetivo de Mingmar e Tenzing Sherpa adquirirem a bolsa de estudo no valor de 1500€ inerente ao próximo ano letivo.

50% para aquisição de bens alimentares e de primeira necessidade para as vítimas das monções ocorridas esta semana no Nepal.

“Não podemos mudar o mundo, mas podemos sempre mudar o mundo de alguém. Conto convosco para mais este projeto da comunidade Bakonbike”, conclui.

Já sabem que podem ajudar através de:

mbway :número 914264264!! NIB: 0033 0000 4531 6521 8870 5

SWIFTBCOMPTPL Brevemente uma terceira opção

No dia 13 de abril de 2019, parti sozinho, de bicicleta, desde a minha terra natal, Almeirim, até Kathmandu, capital do Nepal. Completei a minha jornada de 10.000 kms em 71 dias e angariei, graças a todos vós, 11.500€ que foram distribuídos por causas sociais.