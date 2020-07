Abertas candidaturas a Programa de Desenvolvimento Rural 2020

A Associação Comercial e Empresarial do Concelho de Almeirim (MovAlmeirim) divulgou esta terça-feira, dia 21 de julho, avisos sobre os programas Portugal2020 e o Programa de Desenvolvimento Rural 2020 (PDR2020) e a abertura da Medida +CO3SOEmprego.

A população do concelho de Almeirim pode inscrever-se em três grupos: “Jovens Agricultores”, aberto de 8 de julho a 8 de setembro, “Investimentos na Exploração Agrícola” em agricultura biológica aberto de 26 de julho a 4 de setembro de 2020 e um conjunto de medidas ligadas aos investimentos agrícolas e mercados da região: “Pequenos Investimentos na Exploração Agrícola”, “Pequenos Investimentos na Transformação e Comercialização”, “Diversificação de Atividades na Exploração” e “Cadeias Curtas e Mercados Locais”.

O mesmo aviso também informa a “ Si Qualificação das PME – Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados” que encerra a 15 de setembro de 2020 no Alentejo e a 15 de dezembro na zona centro, a “SI Inovação Produtiva”, que encerra a 7 de dezembro nos territórios de baixa densidade e a “SI Investigação e Desenvolvimento Tecnológico” com os “Projetos de I&D Empresarial em Co-Promoção para Territórios do Interior”, que encerra a 15 de setembro.

As candidaturas abriram no dia 15 de julho e o objetivo desta medida, segundo o comunicado da PDR é “apoiar a criação de postos de trabalho por um período de 36 meses comparticipando de forma integral a remuneração base e despesas contributivas da responsabilidade da entidade empregadora de acordo com alguns limites máximos”.

Mariana Cortez