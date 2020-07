A Silvióptica, situada no concelho de Almeirim, celebrou ontem, 20 de julho, o seu sétimo aniversário. Apesar da pandemia causada pelo Covid-19 tenha impedido as celebrações com aglomeração, o dia continuou a ser celebrado entre equipa e a Silvióptica também já conta com mais uma óptica na Chamusca.

A Silvióptica da cidade de Almeirim encontra-se na Rua Bernardo Gonçalves nº50 letra i e poderá ver a entrevista de Sílvia Justino na edição de 1 de agosto do O Almeirinense