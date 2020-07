Equipa de Fazendas de Almeirim vale ouro

A equipa do Agrupamento de Escolas de Fazendas de Almeirim constituída pelas alunas Margarida Alberto (9A), Margarida Ferreira e Maria Inês Ribeiro (9B) ganhou a Medalha de Ouro na semifinal das Olimpíadas da Química Júnior 2020.



As alunas de Fazendas de Almeirim competiram com alunos de escolas de toda a região de Lisboa e Vale do Tejo. O próximo passo é a final nacional, onde estas jovens vão competir com alunos vencedores das outras regiões do país.