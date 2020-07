Faleceu antigo presidente do HC Tigres

Mário Figueiredo, antigo Presidente do Hóquei Clube Os Tigres, faleceu na última madrugada vítima de doença prolongada.



Mário Figueiredo tinha 69 anos e estava internado há um mês, tendo vindo a falecer no hospital.



O funeral realiza-se este sábado às 10h no cemitério de Almeirim.

COMUNICADO:

“Hoje fomos confrontados com aquela noticia que ninguém gosta de ouvir. Partiu um dos nossos. É com enorme pesar que o Hóquei Clube Os Tigres informa que faleceu o Sr. Mário Figueiredo, sócio do Clube e um dos nossos Ex. Presidentes, aos 69 anos, vitima de doença prolongada.

Homem de ideais, viveu o nosso clube com uma paixão imensa.

O Mário da Galera, nome como era carinhosamente conhecido, será sempre recordado entre nós como alguém que deu tudo pelo nosso clube. Enquanto presidente liderou um trajecto que permitiu ao clube atingir patamares de qualidade desportiva mais altos, vincando uma posição de competência e ajudando a dar ao H.C. Os Tigres a dimensão que hoje ostenta.

O Hóquei Clube os Tigres, apresenta aos familiares e amigos do Mário Figueiredo as suas mais sentidas condolências. Uma vez Tigres, sempre Tigres”, conclui o comunicado.