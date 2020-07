A Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo em colaboração com a Câmara Municipal de Almeirim vai organizar, no dia 19 de julho, um concerto volante com Jorge Paulo.



A iniciativa é de ter um concerto que vai numa carrinha a passar por várias ruas na freguesia.

O concerto realiza-se das 17h até às 20h e começa na Junta de Freguesia de Benfica.