Não há soluções, há caminhos: 5 de julho

“Carpe diem” – é uma expressão do poeta latino Horácio que significa: “Aproveita bem o dia.” Ao fim do dia podemos perguntar: comecei bem, tirei proveito de tudo, vivi no ontem ou vivi adiado? Não deixes para amanhã o que podes fazer hoje; mas deixa para amanhã o que deve ser feito amanhã. Andas ocupado ou preocupado? O Evangelho diz: “Não te preocupes com o amanhã, ocupa-te.” Isto é, sê responsável.

Vasco P. Magalhães, sj

NÃO HÁ SOLUÇÕES, HÁ CAMINHOS

365 vezes por ano não perguntes porquê, mas para quê.