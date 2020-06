As atletas femininas do Futalmeirim terminaram a temporada 2019/2020 com um treino diferente no parque da zona norte.



“Um treino diferente e especial. Além de um pouco de exercício, cimentar o espírito de grupo, de entreajuda, de amizade, foi o foco deste treino, sempre com o cumprimento de todas as medidas de segurança”, destaca a Presidente Ana Carla Silva.



Agora é continuar a preparar a época que ai vem e em setembro voltam a estar juntas na quadra.