Obras na nova ponte fecham trânsito

Tendo em conta a necessidade de fazer os acessos à nova Ponte D. Manuel, a Câmara Municipal de Almeirim vai interromper a circulação na “estrada do meio” durante duas semanas.



Durante duas semanas quem tiver propriedades do lado de Almeirim tem de entrar pela Ponte da Vala e quem as tiver do lado de Benfica do Ribatejo tem de aceder por essa Ponte.



Este é um investimento superior a 400 mil euros a “pensar na agricultura e agro-indústria”, dizem os autarcas locais.