Escola Profissional Vale do Tejo “Faz acontecer”

Sob o lema “Faz acontecer” a Escola Profissional do Vale do Tejo (EPVT), em Santarém, assume-se como a escolha certa para todos os jovens que chegam agora ao ensino secundário e que procuram uma formação/qualificação de excelência.

No próximo ano letivo, a oferta formativa da EPVT é composta pelos cursos profissionais Técnico/a de Restaurante/Bar; Cozinha/Pastelaria; Turismo e Multimédia. Todos os cursos têm a duração de três anos letivos e conferem dupla certificação. Após a conclusão do 12.º ano de escolaridade, os alunos podem optar pelo prosseguimento de estudos a nível superior ou pelo mercado de trabalho, neste caso, com a mais-valia de serem já detentores de uma certificação profissional de nível 4.

Ao longo dos três anos de curso, os alunos beneficiam de um ensino de excelência, assente num método de ensino inovador, individualizado, onde a componente técnica e prática é amplamente valorizada. São dinamizadas diversas atividades pedagógicas e extracurriculares que permitem aos alunos desenvolver competências psicossociais e técnicas que contribuem não apenas para a formação/qualificação de profissionais de excelência, mas também para a formação de cidadãos conscientes, responsáveis e participativos. É por isso que os alunos diplomados pela EPVT (hoje muitos deles em cargos de liderança em empresas nacionais e multinacionais) mantêm uma ligação umbilical à escola, participando regularmente em atividade de mentoria e workshops com os alunos mais novos, a quem servem de exemplo e motivação.

De igual forma, a dinamização de aulas de prática simulada e a participação em projetos interdisciplinares desenvolvidos com empresas e instituições da região, tem possibilitado aos alunos um contacto mais próximo com o mercado de trabalho e com potenciais empregadores.

São estes alguns dos motivos pelo quais a EPVT é hoje uma escola de referência nacional, distinguindo-se pela qualidade do seu ensino. A ligação ao mundo empresarial é uma constante, sendo a EPVT um parceiro ativo das empresas regionais e nacionais e, de muitas outras instituições que colaboram ativamente no processo formativo e de qualificação dos seus alunos, e que os acolhem durante o período de Formação em Contexto de Trabalho (estágio). Aliás, nesta matéria, um dos maiores atrativos da EPVT é a possibilidade dada aos seus alunos de estagiar fora do país, no âmbito do programa Erasmus+. Todos os anos, dezenas de jovens aproveitam esta oportunidade para conhecer outros países e outras culturas, desenvolvendo os seus estágios curriculares de curta, média e longa duração, experiências que contribuem para o seu enriquecimento pessoal e profissional.

Desde que foi criada, e já lá vão quase 20 anos, a EPVT tem-se distinguido pelos excelentes resultados, no que se refere a taxas de conclusão, empregabilidade/prosseguimento de estudos e de satisfação, o que demonstra uma satisfação global com a escola, por parte de alunos, encarregados de educação e entidades empregadoras.

Em breve, a EPVT prepara-se para atingir outro desafio, a obtenção do Selo de Conformidade EQAVET, distinção atribuída pela Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional. Este Selo é uma certificação de qualidade, atribuída apenas às instituições de educação e formação europeias que cumprem os mais exigentes requisitos de qualidade.

A EPVT é a única escola profissional do país com uma estrutura acionista, constituída por 28 entidades, da qual fazem parte grandes empresas da região, a NERSANT, o município de Santarém, associações culturais, instituições de solidariedade social e duas instituições de ensino superior.