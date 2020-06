Almeirim perde população

Entre 2011 e 2019 Portugal perdeu cerca de 246,5 mil habitantes, o que corresponde a uma redução de 2,34% na população do país, segundo as estimativas do Instituto Nacional de Estatística (INE). E em 264 municípios (85,7% do total) o número de residentes diminuiu.



No caso de Almeirim, o INE diz que existem 22546 habitantes em 2019 e

há um a variação face a 2011 de -3,99% e -3,01% em relação a 2014.



Nestes oito anos acentuou-se também uma tendência de perda mais acentuada de população no interior do país, sendo que os concelhos que registaram as maiores descidas no número de habitantes (em termos percentuais) se localizam praticamente todos no interior, fazendo quase uma “faixa” ao longo da fronteira com Espanha.