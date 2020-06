Câmara investe 2500 euros na desinfeção

A Câmara Municipal de Almeirim comprou um equipamento nubelizador de desinfeção por 2500 euros que permitir desinfetar vários espaços, e viaturas.



“Este equipamento, assim como o produto utilizado é de duração prolongada e é semelhante aos que as equipas da GNR/GIPS utilizam”, explica Pedro Ribeiro.



O autarca adiantou ainda que depois de formar as pessoas, foi já feita a primeira utilização, no Cine-Teatro.



“Com o desconfinamneto é nossa intenção desinfetar, regularmente, os espaços de maior utilização de forma a diminuir a probabilidade de contágio por via das superfícies eventualmente infetadas. Com esta opção interna ficamos independentes para intervir sempre que necessário e ao mesmo tempo estamos disponíveis para colaborar com outras entidades, nomeadamente da área da saúde, segurança, IPSS, etc.”, conclui o autarca.