A Target Box está presente também em Almeirim, junto à saída do parque das Laranjeiras.

Representam as marcas Mr Wonderful, Little drops of water, Pip Studio

Material escolar, material de artes representamos as marcas Faber castell, van gogh, winsor&newton, milan, rotring entre muitas.

A loja de Almeirim funciona apenas de segunda a sexta das 15h às19:15h, mas para breve haverá mudança de horário para horário completo.

Contactos 243 054 973 e 933 885 874.