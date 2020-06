Rotary: João Filipe Teixeira sucede a Arnaldo Xarim

Com a aproximação do final de mais um ano rotário é chegada a hora da Transmissão de Tarefas com a saída de Arnaldo Xarim e a entrada João Filipe Teixeira.



O evento que assinala o culminar de um ano de trabalho e o início de outro, com renovada vontade de servir e de dar cumprimento ao lema do novo ano: «o Rotary abre oportunidades».

Ponderada a situação epidemiológica vai o Rotary Club de Almeirim realizar uma cerimónia restrita aos seus membros no dia 30 de junho para a Transmissão de Tarefas; haverá apenas a tradicional cerimónia pública da Plantação da Árvore da Amizade, que terá lugar na Rua Paul Harris pelas 17h.