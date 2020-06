Festa de Finalistas em direto na Almeirinense TV

Esta sexta-feira, dia 19 de junho, realiza-se a Festa de Finalistas dos alunos do 1. Ciclo do Agrupamento de Almeirim. A festa vai começar às 21h e terá transmissão em direto na página do Facebook de O ALMEIRINENSE.



Com as restrições impostas pela Direção Geral de Saúde, decidiram os pais organizar um evento virtual que terá estreia esta noite.



Veja aqui.