Lixeira ilegal em Benfica do Ribatejo

Na freguesia de Benfica do Ribatejo, no lugar dos Cortiçois, há um terreno que está transformado numa lixeira ilegal.



Nos últimos tempos aqui têm sido depositado muito entulho neste terreno e tem sido a junta a depois fazer a seleção e encaminhar o lixo para o aterro.



Este terreno é da junta de freguesia de Benfica do Ribatejo. Está vedado por uma vala e uma corrente com cadeado e a junta permite às pessoas que depositem apenas ramos ou arbustos.



Pelo que o Jornal O ALMEIRINENSE apurou já foram fornecidas provas às autoridades de pessoas que terão feito descargas ilegais de lixo neste local.