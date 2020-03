Coronovírus: Já não há taça domingo e não se sabe quando voltam jogos

A Direção da Associação Futebol de Santarém, atenta aos últimos desenvolvimentos relacionados com o Covid-19 e à decisão tomada pelo grupo de emergência criado pelo presidente da FPF, decidiu alterar as decisões inseridas no CO nº 284 passando a decisão para suspensão de todas as provas distritais a partir de 13 de março e por tempo indeterminado, mantendo a suspensão das atividades de formação de agentes desportivos e seleções distritais.

Este procedimento está de acordo com recomendações para minimizar os potenciais riscos de transmissão do COVID-19.

A Direção da AF Santarém diz ainda que se encontra atenta aos desenvolvimentos sobre esta matéria e poderá rever as medidas agora implementadas.