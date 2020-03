Coronavírus: Grupo Feel fecha e aposta no teletrabalho

Todas as empresas do Grupo Feel vão fechar a partir de sábado dia 14 de março por prevenção, trabalhando os funcionários a partir de casa.



O grupo do setor automóvel, seguros e imobiliária decidiu tomar esta medida a entrar em vigor já a partir de sábado. Os trabalhadores vão laborar em regime de teletrabalho na sequência de uma atualização do plano de contingência da empresa contra o Covid-19.