Coronavírus: Consultas reduzidas

No âmbito do plano de contingência do ACES Lezíria informa-se que foram dadas orientações para que todas as unidades do ACES reduzam ao mínimo possível as consultas destinadas aos grupos de risco/vigilâncias no intuito de se evitar contacto deste tipo de utentes com local potenciador de problemas de COVID-19, pela sua especificidade que gera aumento de riscos.

Como contrapartida, o organismo garante que estes tempos de consulta serão destinados a consulta aguda/saúde de adultos garantindo-se a acessibilidade praticamente imediata. Sugere-se que os utentes que destas careçam não se façam acompanhar ou se isso for mesmo necessário por não mais de uma pessoa.

Nesta fase também não será garantida a prestação de cuidados de saúde por parte da USF Côrtes de Almeirim nos pólos de Marianos e Paço dos Negros.