Manchete na imprensa nacional: Bragança regressa a casa

O Jornal o Record avança que as boas exibições no Estoril valem ‘bilhete’ de volta: médio tem lugar certo no plantel de 2020/21.



Segundo o jornal Record, o jovem de 20 anos, que tem dado nas vistas ao serviço dos canarinhos, já tem ordem para regressar à base na próxima época.



Depois de cumprir a pré-época junto do plantel principal, Daniel Bragança foi cedido ao Estoril. Aí, quer às ordens de Tiago Fernandes, quer de Pedro Duarte, o jovem médio ganhou um lugar no onze e tem dado nas vistas. Ao serviço do Estoril, Bragança conta já com quatro golos em 21 jogos, tendo estado ainda nomeado para o melhor jogador da segunda liga no passado mês de setembro, votação na qual terminou no terceiro posto. Recorde-se que este é o segundo empréstimo consecutivo de Bragança depois de, na época passada, ter estado cedido ao Farense durante a segunda metade da época.



Além do médio de 20 anos, a direção leonina também já decidiu que João Palhinha, atualmente cedido ao SC Braga, tem ordem para regressar a Alcochete na próxima época.