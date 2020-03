GNR levanta contra-ordenações a lares a funcionar ilegalmente

A GNR levantou 15 contra-ordenações a Casas de Acolhimento que estavam a funcionar ilegalmente como Lares, sabe o Jornal O ALMEIRINENSE.



As ações de fiscalização foram realizadas na semana passada no concelho, junto de três proprietários, que tinham a funcionar cinco espaços.



As casas de acolhimento não podem ter mais que três idosos cada e em algumas estariam mais de três.



Os idosos que estavam fora do número permitido por lei foram recolhidos pelos familiares.