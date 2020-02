Descubra Vinhos do ‘Tejo a Copo’ em Santarém

A Comissão Vitivinícola Regional do Tejo (CVR Tejo) vai mais longe e aplica-o não só à equipa, mas à realização do evento ‘Tejo a Copo’. Depois do sucesso da edição de 2019, é tempo de anunciar a data deste ano: Sábado, dia 07 de Março, das 15h00 às 21h00, no Convento de São Francisco, em Santarém.

Uma excelente oportunidade para entusiastas vínicos e enófilos contactarem de perto com alguns dos melhores ‘Vinhos do Tejo’ e com quem os produz. “Em casa”, são os produtores e os enólogos que dão a cara pelos vinhos em prova, alguns deles em pré-lançamento ou em estreia.

Foi estratégia da CVR Tejo realizar este evento no Ribatejo, a fim de promover os ‘Vinhos do Tejo’ e a sua gastronomia, mas também o vasto património territorial e cultural da região. Se os vinhos e a comida são facilmente transportáveis para outras paragens, como as grandes capitais de Portugal e do Mundo, o seu habitat (que é história e criar estórias) nem tanto! E é este um factor cada vez mais importantes e decisivo na eleição de um vinho.

Composta por 20 produtores, a lista de presenças do ‘Tejo a Copo 2020’ (*) já é conhecida. Em breve, vão ser anunciados nas páginas de Facebook e Instagram Vinhos do Tejo. No que toca a petiscos, a autoria dos deste ano cabe aos scalabitanos Tascá e Pigalle, restaurantes que vão estar representados no evento. Na edição deste ano, a prova comentada vai dar lugar a três ‘Conversas Vínicas’, mais intimistas e informais, com 4 vinhos cada e sob a batuta do sommelier Rodolfo Tristão, consultor da CVR Tejo. São gratuitas e de inscrição no local.

A entrada no ‘Tejo a Copo’ é livre, mas quem quiser provar os vinhos do evento tem que adquirir o copo do evento, disponível por €3,00. Os petiscos têm um custo unitário de €3,50.

(*) Lista de produtores presentes no ‘Tejo a Copo 2020’

Adega de Almeirim Adega do Cartaxo Casa Cadaval Casal da Coelheira Casal das Freiras Casa Paciência Casa Romana Vini Companhia das Lezírias Enoport Wines Escaravelho Wines Falua Fiuza Parras Wines Quinta da Alorna Quinta da Atela Quinta da Badula Quinta da Lagoalva Quinta da Lapa Quinta da Ribeirinha Vinhos Zé da Leonor

TEJO A COPO 2020

Data: Sábado, dia 07 Março de 2020

Horário: Das 15h00 às 21h00

Local: Convento de São Francisco, Santarém

Morada: Rua 31 de Janeiro, 2025-579 Santarém

Bilhetes: Entrada livre

Preço do copo de prova: €3,00

Preço de petisco (unidade): €3,50

Conversas vínicas: gratuitas; inscrição obrigatória, no local.