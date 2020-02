Garcia Apolónia agradece prémio Carreira

No dia 25 de outubro de 2019 decidi sair da minha zona de conforto e proporcionar a mim próprio uma noite diferente. Quem me conhece, sabe que não arredo pé do meu café, muito menos a uma sexta-feira à noite! No entanto, o Valter e o Hugo, do jornal Almeirinense, pediram-me para estar presente na Gala porque o meu irmão Chico ia (supostamente) ser homenageado e eu percebi que não podia faltar…

Foi uma gala muito bonita, cheia de pessoas da terra e com muitas mostras do grande talento que há na nossa cidade. A gala já ia longa quando anunciaram a entrega do prémio “Carreira”. Foi aí que, ao ver a minha foto no ecrã, percebi que me tinham pregado uma grande partida! Afinal o homenageado era eu… E que homenagem tão bonita! Sinto-me verdadeiramente lisonjeado e grato por aquele momento que me proporcionaram.

O meu enorme obrigado ao jornal “O Almeirinense”, ao Valter Madureira, Pedro Sousa e Silva, Hugo Figueiredo, ao meu irmão Francisco Apolónia e a toda a equipa da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim. Um especial agradecimento também a todos os presentes, que generosamente me felicitaram e demonstraram tanta estima e consideração.

Por aqui vou continuar, no sítio do costume, a servir-vos e a estimar-vos da melhor forma possível. A todos vós, o meu obrigado!

Garcia Apolónia