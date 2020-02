Este fim de semana jogaram os iniciados e as juniores e com bons resultados para os atletas do concelho de Almeirim.



As juniores femininas ganharam frente aos Lírios por 3-0 com golos deLeonor Pinho, Mariana Simões e Sofia Gonçalves.

Os iniciados do Futalmeirim ganharam ao Alcobertas por 7-0 com golos de Rafael Santos, Domingos Florêncio, Rui Gonçalves, Pedro Rodrigues e Miguel Alcanena.