U.Almeirim e Fazendense voltaram a vencer na ronda 18

O U.Almeirim continua imparável e voltou a vencer nesta jornada o que significa que já são 18 vitórias consecutivas no campeonato distrital. O Amiense foi o adversário e saiu derrotado do D.Manuel de Mello por 4-1 com golos de Júlio, Igor, Rafael e Robson. Os azuis e brancos têm agora 54 pontos, 56 golos marcados e apenas 7 sofridos.



Quem está em grande também esta temporada é o Fazendense, que além de estar nas meias-finais da Taça do Ribatejo está de pedra e cal no segundo lugar do campeonato. Vitória preciosa em Samora Correia por 2-0 com golos de Ruben Noque e Diogo Oliveira.



Na segunda distrital o Fazendense B perdeu em casa por 0-4 com o Benavente enquanto o Benfica do Ribatejo recebeu e venceu o Porto Alto por 1-0 com golo de Nuno Capelo a poucos minutos do final.



No Inatel jogou-se a segunda jornada da segunda fase.Na Série principal a formação de Paço dos Negros ainda não conseguiu vencer, mais um empate em casa com os Montinhos dos Pegos.Na Série secundária a Sumol Compal venceu em Alcobertas por 2-0 enquanto o Raposense perdeu por 3-1 em Assentiz.