MAIS Lezíria 2020 arranca com Festival de Escolas de Natação

O MAIS Lezíria está de volta à Lezíria do Tejo já amanhã, dia 8 de fevereiro, nas Piscinas Municipais de Rio Maior. A partir das 14h30 arranca o Festival de Escolas de Natação para crianças entre os 6 e os 10 anos. A atividade conta com o apoio da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) e dos seus 11 Municípios associados.

A Lezíria do Tejo volta a mexer em 2020, reunindo mais uma vez toda a população em inúmeros eventos desportivos, onde o principal objetivo é a promoção da vida saudável.

Em Almeirim as atividades estão calendarizadas da seguinte forma:

Corrida da Família (Dia da Família) Todos os Municípios 17 de Maio

Encontro Sénior MAIS Lezíria Almeirim 23 de Maio

Open de Padel Várias etapas e uma final (Rio Maior, Cartaxo, Almeirim e Santarém – 24/05). Final em Almeirim. A definir

De lembrar que o MAIS Lezíria foi criado em 2011 e nasceu da vontade da CIMLT e dos seus onze Municípios associados – Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém – em reunir toda a população da Lezíria do Tejo num grande convívio desportivo, incentivando a participação de todos, incluindo as crianças, os idosos e as pessoas com deficiência.

O objetivo do MAIS Lezíria continua a ser a promoção da saúde, de uma prática desportiva de qualidade, da integração social e do bem-estar, a formação para a cidadania e a melhoria da qualidade de vida da população.

As inscrições são gratuitas e pode informe-se no setor de Desporto da Câmara Municipal de Almeirim.