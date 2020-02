APAV realiza exposição e palestra em Almeirim

No âmbito das comemorações dos 30 anos da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, e assinalando o primeiro aniversário da celebração do Protocolo de Colaboração com o Município, que passou a assegurar o atendimento da Equipa Móvel de Apoio à Vítima da Lezíria do Tejo no concelho, a APAV vai promover duas iniciativas em Almeirim.

A APAV irá levar a Almeirim uma exposição de campanhas de sensibilização, uma selecção de campanhas mais marcantes promovidas pela Associação ao longo da sua história. Esta exposição estará patente nos Paços do Concelho, de 21 de fevereiro até 4 de março.

O momento de inauguração será assinalado com uma Palestra, sobre o tema “APAV, Os Primeiros Anos – O testemunho de um Voluntário”, com a participação de Luís Miguel Caldas – Juiz Presidente do Tribunal Judicial da Comarca de Santarém. A palestra terá lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal de Almeirim, às 17h30, do dia 21 de fevereiro.