U.Almeirim e Fazendense seguem para as meias-finais da Taça… e vão se defrontar

Jogou-se este domingo os quartos-de-final da Taça do Ribatejo com as duas equipas representativas do concelho a seguirem em frente. Jogaram ambas fora de casa e venceram com goleadas. O U.Almeirim com 8-0 na Golegã e o Fazendense com 4-1 na Glória do Ribatejo.



No Estadio Municipal Manuel Galrinho Bento, Flávio, Rafael e Igor com 2 golos cada e mais um de Bahia e outro de Jeferson marcaram para os unionistas.

Na Gloria um bis de Luís Carlos e um golo de João Rosário e outro de Cláudio Cardoso marcaram para os amarelos de Fazendas.



As meias finais vão colocar frente a frente precisamente as duas equipas do concelho. Ou seja garatidamente a final da Taça vai ter um representante de Almeirim. A primeira mão joga-se já este mês de fevereiro em Fazendas de Almeirim.



Na segunda distrital em jogo antecipado da jornada 16 o Fazendense jogou em casa e perdeu por 1-2 com o Marinhais.



No Inatel jogou-se a primeira jornada da segunda fase Série 1 com os pacenses a empatarem a um golo no terreno do Lavre.

Na Série 2 a Raposa empatou a um golo com o Areias enquanto a Sumol Compal saiu derrotada por 2-0 da Azinhaga.