Câmara quer ir mais longe e acabar com palavrões nos “Pais de desportistas, são Pais responsáveis”

O projeto “Pais de desportistas, são Pais responsáveis” tem sido um exemplo regional e nacional mas a Câmara Municipal de Almeirim quer mais e o próximo passo é acabar com a má linguagem nos espaços desportivos.



“O sucesso é, naturalmente, de todos os que nele participam, desde a Câmara aos Clubes e Associações Desportivas. No entanto é preciso ir mais longe”, diz uma nota que foi enviada para os clubes.



O ALMEIRINENSE sabe que de uma forma geral, as situações de conflito grave e evidente estão solucionadas, “temos de mudar ainda muitos outros comportamentos. Usando uma linguagem “moderna” a versão 2.0 deste projeto pretende incidir em dois aspetos. Por um lado na “linguagem” usada dentro dos recintos desportivos por atletas, treinadores, dirigentes

etc. e por outro lado a “linguagem” da assistência. Apesar de no nosso concelho não haver problemas graves, a verdade é que muitas vezes assistimos a um chorrilho de asneiras contra os árbitros, adversários, atletas etc. que tem de acabar”, destaca Pedro Ribeiro, que assina a carta.



A terminar o documento, é marcada uma reunião com os clubes para 6 de fevereiro, pelas 21h, no salão nobre da câmara, sito no edifico dos Paços do Concelho.